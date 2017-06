Actus de Monaco juin 2017 - 2

Astana Expo 2017



L'exposition internationale a lieu cette année en République du Kazakhstan. La scénographie présentée par la Principauté est axée sur l'énergie du futur.

Le jour de l’ouverture officielle, le samedi 10 juin 2017, S.M. Felipe VI, Roi d'Espagne, a visité le Pavillon Monaco.



Traité fiscal multilatéral



Les ministres de plus de 60 pays de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) ont signé ce document unique à Paris, s'engageant contre la fraude et l’évasion fiscales. La Principauté y était représentée par le ministre d’État S.E.M. Serge Telle.



Élection à l'ONU



Valérie Bruell-Melchior, ministre-conseiller à la Mission permanente de Monaco auprès des Nations Unies, a été élue vice-président de la 2e Commission de l’Assemblée générale chargée des questions économiques et financières. Elle représentera le groupe des États d’Europe occidentale et autres États (WEOG), et devra négocier une vingtaine de textes économiques, du développement durable et de la mondialisation.



Opération micro-crédit



Le premier site européen de prêt solidaire, Babyloan, a pour objectif de permettre aux personnes "exclues du système bancaire traditionnel" , d'obtenir 400 à 800€ pour créer leur micro-entreprise.

A Monaco, la Direction de la coopération internationale a organisé en juin 2016 le premier Défi solidaire. Cette année, les membres de l'Administration monégasque peuvent participer à la nouvelle édition jusqu'au 30 juin 2017.

Ce système de réinjection des fonds soutient plus d'une centaine de micro-entrepreneurs.