Actus de Monaco juin 2017 - 3

Diplomatie



Vendredi 16 juin 2017, S.E.M. Moin ul Haque, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique du Pakistan; S.E.M. Rupert Schlegelmilch, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’Union européenne; S.E.Mme Carmen Maria Gallardo Hernandez, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d’El Salvador et S.E.M. Imants Viesturs Liegis, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Lettonie ont présenté leurs Lettres de créance à S.A.S. le Prince Souverain, avant de participer au déjeuner officiel sur invitation de Gilles Tonelli, conseiller - ministre des Relations extérieures et de la Coopération.



La DTC au Brésil



La Direction du Tourisme et des Congrès était en tournée de promotion du 28 mai au 3 juin 2017 dans le pays dont est originaire le pilote Ayrton Senna. Ce déplacement a permis de mieux faire connaître la Principauté à Rio de Janeiro, à Brasilia et à Curitiba (huitième ville la plus peuplée du Brésil, connue pour sa qualité de vie).