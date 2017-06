Actus de Monaco juin 2017 - 4

Diplomatie



Le jeudi 22 juin 2017, S.E.M. Qëndrim Gashi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Kosovo; S.E.M. Petr Drulak, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tchèque; S.E.Dr. Khalid Bin Rashid Salem Al-Mansouri, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’État du Qatar et S.E.M. Guillaume Dighiero Arrarte, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République orientale de l’Uruguay ont présenté leurs Lettres de créance à S.A.S. le Prince Albert II, avant de participer à un déjeuner avec Gilles Tonelli, conseiller de Gouvernement - ministre des Relations extérieures et de la Coopération.



Au Conseil de l'Europe



Le même jour, à Strasbourg, S.E.M. Rémi Mortier, représentant permanent de Monaco a signé avec Gabriella Battaini-Dragoni, secrétaire générale adjointe du Conseil de l’Europe, deux contrats pour un montant total de 25.000€. Le premier concerne la protection de la biodiversité en République de Moldavie, dans le cadre de la Convention de Berne. Le second correspond à une contribution en faveur du Groupe d’États contre la corruption (GRECO).



Missions du MEB à Tel-Aviv et à Astana



Le Monaco Economic Board a effectué du 19 au 22 juin 2017 une mission économique à Tel-Aviv, en Israël, avec la participation de 26 personnes représentant 19 entreprises de la Principauté.

Du 23 au 27 juin 2017, le MEB a également fait partie de la délégation monégasque accompagnant le Prince Souverain au Kazakhstan.



Volontaires monégasques



Le programme VIM, lancé en 2007, par la Direction de la Coopération Internationale, fête ses 10 ans avec un bilan positif: il "a permis à de nombreux jeunes de partir dans un des pays d’intervention de la Coopération monégasque, pour réaliser une mission de solidarité internationale" . 35 volontaires sont partis à destination de huit pays, principalement africains, avec une ONG internationale ou une agence des Nations unies, pour y effectuer des missions de coordinateur de projet, recherche de financements, gestion administrative et financière, assistant social, animateur, infirmière, ergothérapeute, etc.