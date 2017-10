Actus de Monaco octobre 2017 - 1

S.E.Mme Isabelle Picco, ambassadeur et représentant permanent de Monaco auprès des Nations unies, a pris part le 2 octobre 2017 au débat général de la Commission sur les questions économiques et financières à New York, réaffirmant la mobilisation de la Principauté en faveur des Objectifs de développement durable (ODD) et du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Le 6 octobre, lors du débat sur la promotion de la femme de la Commission des affaires sociales, humanitaires et culturelles de l'ONU, elle a souligné l'engagement de Monaco dans "l’élimination de toutes formes de violence à l’encontre des femmes" .



La 16e réunion des États parties à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de l'ONU s'est tenue le jeudi 5 octobre 2017 au Palais des Nations à Genève, sous la présidence de S.E.Mme Carole Lanteri, ambassadeur et représentant permanent de Monaco auprès de l'Office des Nations unies.



La 54e assemblée plénière de Moneyval a eu lieu du 26 au 28 septembre 2017 au Conseil de l’Europe à Strasbourg, où le Rapport d’évaluation mutuelle du 5e cycle d’Andorre a été adopté.



La 5e édition de "China Night" a été organisée à l’occasion du 27e Monaco Yacht Show, le 29 septembre 2017, offrant de nombreux échanges entre Monaco et la Chine.



Les "Journées de Monaco", ont eu lieu à Moscou du 4 au 6 octobre 2017, avec plusieurs manifestations culturelles. Le Monaco Economic Board (MEB) a effectué à la même période une mission économique dans la capitale russe.



Le Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco et l’Académie des sciences de Mongolie ont menée une nouvelle campagne archéologique dans les steppes mongoles avec succès: de nombreuses pièce - dont une de plus de 2000 ans - ont été découvertes sur le site de Tsatsyn Ereg, lequel vient d'être inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, grâce aux travaux des archéologues.