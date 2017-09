Actus de Monaco septembre 2017 - 1

Pas de vacances diplomatiques, les accréditations d'ambassadeurs ont eu lieu en juillet aussi: S.E.M. Datuk Ibrahim Abdullah (Malaisie) S.E.M. Kristjan Andri Stefansson (Islande), S.E.M. Alvaro De Soto (Pérou) et S.E.M. Ismail Hakki Musa (Turquie) ont présenté leurs Lettres de créance à S.A.S. le Prince Albert II. La République de Cap-Vert est devenu le 135e État à établir des relations diplomatiques avec la Principauté.L'agenda international était également bien rempli.Plusieurs accords ont été signés avec la France, notamment sur les questions de sécurité générale, mais aussi pour la coopération sanitaire et concernant le traitement sanguin.Avec l'Italie, un accord rend possible la mise en place d'un magistrat de liaison, désigné par les autorités italiennes auprès des autorités monégasques.A Strasbourg, la 76e réunion plénière du GRECO du Conseil de l’Europe (Groupe d’États contre la corruption) a adopté le rapport d’évaluation de Monaco.Une délégation monégasque a participé à la 4e réunion de haut niveau de l'initiative des petits États d'Europe de l'OMS à Malte dont le thème principal était: "Construire des sociétés résilientes".La Principauté a pris part à la 40e conférence de l’ONU pour l’alimentation et l’agriculture dont les débats s'articulaient autour de la lutte contre la faim et de l’éradication de la pauvreté.Un partenariat méditerranéen a vu le jour pour le développement socio-économique entre Monaco et la Tunisie.Le gouvernement monégasque a signé un protocole d'accord avec la plateforme de paiements Alipay, pour permettre aux Chinois d'effectuer leurs achats chez les commerçants de la Principauté. Monaco a d'ailleurs été récompensé pour son tourisme d'affaire lors des China Travel & Meetings Industry Awards.Les sapeurs-pompiers monégasques ont effectué une mission de travail au Burkina Faso, leur apportant notamment du matériel.La préservation de la nature a continué tout l'été, notamment avec l'expédition Tara Pacific 2016-2018, dans laquelle la Fondation Albert II est fortement investie. Monaco a aussi contribué au financement du Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages (ICCWC). Le gouvernement princier s’est également associé à la nouvelle convention-programme "Abeilles du territoire Mercantour-Alpi Marittime".L'Accord RAMOGE a lancé pour la seconde fois sa campagne estivale "Je navigue, je trie", pour sensibiliser les plaisanciers du port de Fontvieille et du port Hercule.Une réunion scientifique a été organisée en Principauté par le Comité Scientifique pour la Recherche Antarctique (SCAR) et l’Université de Monash (Melbourne, Australie), regroupant 22 experts internationaux qui se sont penchés sur la question de la conservation et de la gestion des écosystèmes.Dans le domaine des énergies renouvelables, une société commune gouvernement monégasque / SMEG permettra de produire l'électricité par les panneaux solaires. Cliquez ici pour consulter la carte interactive du cadastre Côté artistique plusieurs expositions ont été proposées aux visiteurs, notamment au NMNM où les coulisses du musée d'art de Monaco ont été dévoilées ainsi que les œuvres d'Hercule Florence. Le Grimaldi Forum a choisi pour son expo majeure la cour impériale de Chine et a présenté la Cité interdite à travers une scénographie originale. Les carabiniers aussi ont été mis à l'honneur: pour commémorer le bicentenaire de la compagnie, uniformes, tableaux, documents et archives audiovisuelles ont été rassemblés à la bibliothèque du Palais Princier. Pour marquer la rentrée, la galerie L'Entrepôt a lancé l'Open des artistes 2017.Terminons ce récapitulatif de l'été monégasque avec le spectacle d'Autriche, gagnant du concours de feu d'artifice, pour le plaisir des yeux!