Actus de Monaco septembre 2017 - 2

Du 11 au 14 septembre 2017, une délégation monégasque était à Budapest (Hongrie), pour participer aux travaux de la 67e session du comité régional pour l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



Le 12 septembre 2017, un colloque sur la problématique des déchets marins a été organisé au Musée océanographique de Monaco par les secrétariats des Accords RAMOGE et Pelagos, avec la participation de scientifiques des pays parties (France, Monaco, Italie).



A Monaco, la Direction du Travail, la Direction de la Sûreté publique et la Direction de l’Action sanitaire ont effectué des contrôles dans les secteurs du bâtiment et de la restauration, afin de diminuer les éventuels emplois dissimulés. En effet, faire travailler sans déclaration et sans permis de travail prive le salarié de toute protection sociale. 1.268 salariés ont fait l’objet d’un contrôle, le nombre d’irrégularités constatées représente un peu plus de 5%.



Le secteur juridique a été marqué par la demande de Philippe Narmino, directeur des Services judiciaires, qui a précisé dans son communiqué adressé à la presse: "J’ai pris la décision de renoncer à la poursuite de mes fonctions en demandant à faire valoir mes droits à la retraite anticipée. (...) Ma décision de retrait est avant tout commandée par l’intérêt supérieur de la justice monégasque qui doit pouvoir continuer à s’accomplir avec la sérénité requise."



La Principauté participe en ce moment à la 16e Semaine européenne de la mobilité, du 16 au 22 septembre 2017, avec l'objectif "d’encourager chacune et chacun à se déplacer "autrement": à pied, en vélo, en véhicule électrique, en covoiturage et en transport en commun, modes de transports alternatifs" . La fête de la mobilité se déroulait à la plage du Larvotto.



Une borne webike, permettant de recharger son appareil portable en pédalant, a été inaugurée à la gare de Monaco par Marie-Pierre Gramaglia, conseiller de Gouvernement - ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme. Voir la vidéo ci-dessous