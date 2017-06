Au cœur de Pékin comme si l'on y était

Chronique culturelle 150617.mp3 (752.06 Ko)



Jean-Paul Desroches, conservateur général honoraire du Patrimoine est un des deux commissaires. En 2001, il avait déjà proposé au Grimaldi Forum une exposition qui avait fait date: "La Chine du Premier Empereur". L'autre commissaire, Wang Yueyong, est directeur du Département des arts. Cette fois, la dernière dynastie impériale chinoise, celle des Qing, qui régna de 1644 à 1911, est à l'honneur avec ses fastes, dans toute sa grandeur. Sur un espace de 3.000m2 avec quelque 250 pièces exceptionnelles dont certaines sortent de Chine pour la première fois ou ne ressortiront pas, seront offertes à la curiosité du visiteur. On citera par exemple ce paravent en laque de seize panneaux qui n'est sorti de Chine que pour être exposé au Metropolitan Museum de New York après sa restauration. Ces pièces proviennent de l'ancien palais des souverains chinois ou sont prêtées par de grandes collections européennes et américaines, notamment les musées Cernuschi de Paris, Victoria & Albert de Londres, le Louvre, les Musées royaux d'Art et d’Histoire de Bruxelles et Arthur M. Sackler Gallery de Washington.



La Cité interdite est l'un des palais les plus prestigieux dont le nom seul suscite bien des fantasmes. Il est aussi le plus visité au monde et reçoit annuellement environ 10 millions de visiteurs. Palais et musée, Pékin s'est ordonnée autour de lui. La Cité interdite est née de la volonté de Yongle, 3e empereur de la dynastie des Ming qui régna entre 1368 et 1644 et elle fut construite entre 1406 et 1420. C'est là que les empereurs mandchous exerceront le pouvoir pendant près de trois siècles. De tous les empereurs Qing qui se sont succédé ressortent particulièrement Kangxi au règne le plus long de l'histoire de la Chine, 1662-1722, Yongzheng, 1723-1735, et Qianlong, 1736-1795. Ils représentent la culture chinoise dans ce qu'elle a de plus brillant, dans les lettres, les arts aussi bien que dans les sciences. L'empereur, "Fils du Ciel", a tous les pouvoirs, il est à la fois chef militaire, et religieux. On verra donc lors de l'exposition tout ce qui peut se rapporter à ces différentes fonctions, notamment portraits, costumes d’apparat, mobilier, objets précieux, instruments scientifiques. Dans la tradition du peuple mandchou, dont la puissante armée des "Huit Bannières" a dominé la Chine à partir de 1644, les conquêtes militaires des empereurs Qing seront également représentées. Grâce à divers objets et gravures illustrant leurs campagnes victorieuses. La culture sous le règne des Qing est à son apogée et brille dans différents domaines, calligraphie et peinture, arts décoratifs, porcelaines et laques, musique et opéra. Tradition qui s'est d'ailleurs perpétuée comme on pourra s'en rendre compte avec l'écran-paysage du peintre Zhang Daqian, 1899-1983. Le visiteur avancera à travers les salles du Palais jusqu’aux jardins de la Cité interdite, en côtoyant les lieux emblématiques de la cité-palais, temple du Ciel, salle du trône, temple bouddhique, temple des ancêtres, pavillon de thé. Et pour qu'il s'imprègne mieux de cette atmosphère si bien reconstituée, deux maquettes de temples monumentales venant du China Red Sandalwood Museum de Pékin, seront présentées.



Il faut signaler qu'une exposition intitulée "Princes et princesses de Monaco" se tiendra au Meridian Hall de la Cité interdite de Pékin du 6 septembre à la fin décembre 2018.

"La Cité interdite à Monaco" au Grimaldi Forum Monaco, du 14 juillet au 10 septembre 2017, tous les jours de 10 à 20h. Nocturne le jeudi jusqu'à 22h.