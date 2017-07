Best Youth et l'électro-pop

Best Youth.mp3 (243.67 Ko)



Best Youth est devenu avec ce premier album l'un des groupes phares de la scène indie portugaise, avant de se faire remarquer du public anglo-saxon qui les a propulsés en tête des charts. Il était temps que ce premier essai, "Highway Moon", sorte enfin aussi en France et dans le reste du monde.



Évoquant l'amour, le sexe, l'insécurité dans le monde moderne, l'album rassemble des vignettes dream pop à l'électro éthérée. Du délicat "Renaissance" qui leur a valu une certain succès au Royaume-Uni, au sensuel "Black Eyes" en passant par le synthpop "Ride", chaque titre de l'album de Best Youth traduit l'effervescence de la scène indie-pop portugaise entre modernité, mélange des genres, et réminiscences des années '80.