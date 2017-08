Bien se protéger des tiques

Protection tiques.mp3 (612.65 Ko)



Les tiques, assez répandues en France, sont de petits acariens vivants dans des zones boisées, broussailleuses et humides, en-dessous de 1.500 m d’altitude. On peut aussi bien les trouver en forêt, qu’en prairie et dans les jardins, que ce soit à la ville ou à la campagne. Les tiques se laissent tomber sur leurs victimes (animaux sauvages, chien, homme) et se nourrissent de leur sang. A l’occasion d’un repas sanguin, elles peuvent régurgiter dans le sang de leur hôte des bactéries, des virus ou des parasites. Leur pic d’activité, et avec lui les risques de piqûres et de contaminations humaines, a lieu entre avril et novembre.



Voici quelques conseils simples pour bien vous protéger des tiques. Il est conseillé de porter des vêtements longs couvrant les bras et les jambes, ainsi que d’éviter d’aller dans les broussailles et les hautes herbes. Après une promenade, inspectez soigneusement votre corps afin de détecter la présence éventuelle de tiques. Si vous avez été piqué par une tique, pas de panique! Retirez-la entièrement (abdomen et tête) avec un tire-tique. Si vous n’arrivez pas à l’enlever complètement, allez voir votre médecin.

Il vous faudra surveiller le point de morsure pendant environ un mois afin de vérifier qu’aucune rougeur n’apparaisse.

Munis de ces quelques conseils, restez vigilants et profitez bien de vos vacances en pleine nature!