Brigitte Macron et l'épineuse question du statut de première dame

Aux États-Unis, le statut de First Lady est institutionnalisé, même s’il n’est pas inscrit dans la Constitution. Dans la loi du 2 novembre 1978, l’épouse du président américain a droit à une équipe de douze personnes et un chef de cabinet. La première dame s’engage très souvent dans le domaine caritatif, et peut parfois, comme Hillary Clinton ou Michelle Obama, avoir une véritable influence politique.



En France aucun texte n’a jamais défini le cadre des actions de l’épouse du chef d’État, et le statut de première dame n’a techniquement jamais existé, même si dans les faits cette position a toujours représenté un coût pour l’État. Les dépenses en 2013 pour Valérie Trierweiler avait par exemple représenté 400.000€. Bernadette Chirac détient elle le record avec un budget annuel de 960.000€ par an, selon une enquête de VSD en 2013. Brigitte Macron ne sera pas rémunérée mais dispose de trois collaborateurs, dont deux conseillers présidentiels, Olivier Costa, directeur de cabinet et de la communication, Tristan Bromet, chef de cabinet, et d'une secrétaire. Le dispositif est moins nombreux que celui dont disposait Valérie Trieweiler avec cinq collaborateurs, Carla Bruni (huit) et Bernadette Chirac (une vingtaine).



Brigitte Macron - qui avait été précédemment attaquée sur sa différence d’âge avec le président - évoque tous ces événements non sans un certain humour, " Avec Emmanuel, je me suis tellement habituée à vivre des choses extraordinaires que je me demande toujours quelle sera la prochaine aventure. Et cela dure depuis 20 ans ". " Quand je lis des choses sur notre couple, j'ai toujours l'impression de lire l'histoire de quelqu'un d'autre. Pourtant, notre histoire est si simple " poursuit-elle. " Le seul défaut d’Emmanuel est d’être plus jeune que moi! .



Brigitte Macron entend bien " assumer son rôle public " avec comme priorités l’éducation et le handicap. Cette "charte de transparence" fait donc un peu plus de lumière sur cette épineuse question depuis toujours sans réponse du lien entre les activités de la Première dame et l’argent du contribuable, mais sans pour autant trancher définitivement.