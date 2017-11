COP 23, l’heure de vérité?

D’après un sondage réalisé en septembre 2016, la moitié des Français souhaitent diminuer la part du nucléaire du pays de 75% à 50% (sondage Elabe pour Les Échos). Plus récemment, 81% d’entre eux estiment dans une enquête d’opinion Odoxa-Dentsu Consulting pour Le Figaro et France Info qu’il faut "interdire le glyphosate" , cet herbicide potentiellement cancérigène. Face au réchauffement climatique et à la dégradation de l’environnement, bon nombre de Français se sentent de plus en plus concernés par cette problématique contemporaine. " D’après moi que ce soit le problème du glyphosate ou du réchauffement climatique, ces sujets ont une même base commune: ils reflètent l’envie de la part des citoyens de faire évoluer leurs façons de consommer pour préserver l’environnement ", confie Stéphane V., professeur à la retraite. Interrogée sur le même thème, Valérie S. explique: " Depuis la COP 21 qui a été énormément médiatisée, la société française s’est rendue compte de l’importance du climat et de la gravité de la situation .



Cette COP 23 peut-elle avoir le même effet persuasif? " Le problème c’est qu’aujourd’hui je n’étais même pas au courant qu’une COP 23 avait lieu. Pourquoi n’est-elle pas médiatisée et va-t-elle servir à quelques chose? ", tempère Jean Paul D., bénévole pour l’association Reporters Sans Frontières. Dans l’opinion publique, certains ne cachent pas leur perplexité quant à l’efficacité d’un tel évènement: " On lit dans les journaux que la COP 21 n’a pas eu l’effet escompté malgré tout les projecteurs qui étaient braqués sur l’évènement. Alors peut-on espérer que la COP 23 parvienne à faire bouger quelque chose? ", constate Marie-Pierre V.



Avec l’urgence pour le climat, il y a aussi une urgence à prendre conscience. Si l’urgence à réguler le climat est bien connu de tous, il existe aussi une urgence de prise de conscience profonde par rapport à cette question de la part des sociétés contemporaines. Et cela ne pourra commencer que quand la détermination des chefs d’États à appliquer des accords pris lors de ces sommets pour l’écologie sera visible de tous.