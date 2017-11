Cachemire: 70 ans d'oppression

A cette occasion qui a réuni des officiels de l’Arabie saoudite, du Pakistan et des représentants des organisations internationales, le secrétaire général de la colonie cachemiri a appelé dans son discours à la poursuite des efforts en vue d’exhorter l’Inde à mettre un terme aux violations des droits de l’Homme au cachemiri occupé. Il a émis le souhait de voir les organisations de défense de droits de l’homme, effectuer une visite au Cachemire afin de se prononcer en toute objectivité et d’évaluer de manière indépendante et impartiale la situation qui prévaut dans cette région.



Le Secrétaire général a souligné l’impératif pour la communauté internationale à poursuivre son appui au règlement pacifique du conflit par l'émergence d'un dialogue sincère et global entre le Pakistan et l’Inde. Il a indiqué que le dialogue entre ces deux pays est un préalable pour la paix et la concrétisation des aspirations du peuple cachemiri au recouvrement de ses droits légitimes dont il est privé depuis sept décennies.



De son côté, S.E.M. Khan Siddiq, ambassadeur de la République du Pakistan auprès du Royaume d’Arabie Saoudite, a salué les efforts soutenus déployés par les médiateurs pour parvenir à une solution juste et équitable et soutenir le peuple du Cachemire. Il a, en outre, affirmé que les conditions de vie au Cachemire n'ont cessé de se détériorer, en raison du recours de l’Inde aux armes et à la violence contre les citoyens innocents.



Au cours du séminaire, un message de solidarité a été lu par le Premier ministre du Pakistan, suivi d'un éventail de discours sur les origines du drame du Cachemire ainsi que la lutte du peuple cachemiri. De même, un film documentaire mettant en lumière le contexte historique de cette lutte longue de 70 ans a été diffusé.



La tragédie du peuple du Cachemire compte désormais 70 ans d'oppression exercée sur un peuple désarmé qui réclame le droit à l’autodétermination. Une tragédie face à laquelle la communauté internationale a toujours brillé par son incapacité à faire respecter les résolutions du Conseil de sécurité sur les deux puissances nucléaires à l’origine de la tragédie qui sont l’Inde et le Pakistan.