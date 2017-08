Chapelier Fou présente son "Philémon"

Chapelier Fou.mp3 (235.51 Ko)



Découverte électro du Printemps de Bourges en 2008 et primé aux Eurockéennes l'année suivante, ce jeune artiste lorrain compose de fabuleux poèmes électroniques qu'inspirent mélancolie acoustique et électronica débridée. Son instrument de prédilection, le violon, se marie délicatement aux samples, boucles et autres bidouillages sonores pour un résultat subtil et surprenant, où résonnent les influences de Wax Tailor et de Yann Tiersen. A mi-chemin entre Pierrot lunaire et savant fantastique, Chapelier Fou invente des formes nouvelles à partir d'un matériau tout en sensibilité, pour s'épanouir sur des ambiances propices à la rêverie solitaire...



Chapelier Fou sort son nouvel album chez Ici d'ailleurs en octobre 2017. Le premier morceau intitulé "Philémon" est choisi pour ses qualités mélodiques et son motif central addictif.