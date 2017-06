Chercher le bélier!

Collision navire.mp3 (155.1 Ko)



Le 27 avril 2017, à l’entrée de Bosphore, le détroit qui relie la mer Noire de la mer de Marmara, la mauvaise visibilité causée par un brouillard épais a conduit à un crash entre un cargo transportant des ovins et un navire d’espionnage russe. Les garde-côtes ont précisé que Liman, le navire russe, a coulé mais tous les 78 membres de l’équipage ont été secourus, alors que le cargo togolais Youzarsif H aurait subi que des dégâts mineurs. Le bateau marchand venait de quitter les côtes roumaines et traversait la mer Noire pour arriver en Jordanie.



Selon Washington Post, le Liman a été déployé pour surveiller des exercices navals effectués dans la région par plusieurs pays de l’OTAN, considérés par les Russes comme une "provocation" . Le navire avait été construit en 1970, en Pologne et a été transformé pour des fins militaires en 1989. Selon la même source, il n’était pas clair si, au moment de la collusion, sa destination était la Syrie.



Malgré le côté peu réjouissant de la situation et le risque initial de tensions diplomatiques, en Roumanie, pays de départ du cargo, une partie des médias en ligne ont su saisir le volet amusant de l’affaire. La Roumanie est membre de l’OTAN et de l’UE mais proche géographiquement de la Russie et pendant très longtemps dans sa zone d’influence, ce qui se reflète dans une certaine ambiguïté du ressenti populaire envers la Russie et les "grands pouvoirs" en général. Cela pourrait expliquer pourquoi, au-delà de la présentation des faits, les médias roumains ont spéculé avec humour sur la "force militaire" et la "dangerosité" des moutons, qui ont "vaincu" l'un des navires de leur puissant voisin. Il a été même suggéré que le mouton pourrait devenir la prochaine arme décisive des forces américaines.



Comme quoi il vaut parfois mieux rire que pleurer…