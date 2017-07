Comment rafraîchir nos animaux de compagnie en période estivale

Animaux canicule.mp3 (664.69 Ko)



Les animaux sont sensibles à la chaleur. Les chiens, les chats, ne "transpirent" pas comme les humains pour évacuer la chaleur et maintenir une température corporelle constante. Nos compagnons à quatre pattes évacuent la chaleur et se "refroidissent" via un mécanisme de perspiration au niveau de leurs coussinets et en haletant.



Lorsqu’il fait chaud, il est très important de veiller à bien respecter certaines règles de bases pour garantir le bien-être de votre animal et éviter qu’il ne souffre trop de la chaleur:



- Donnez lui une gamelle d’eau à volonté. Il doit pouvoir s’hydrater autant que possible.

- Privilégiez le repos ou le couchage dans un endroit au frais et à l’ombre si l’animal est dehors, sinon au frais à l'intérieur.

- Mouillez l’animal pour le rafraîchir, à l’aide d’un gant ou d’un brumisateur par exemple. Vous pouvez également le doucher à l’eau tiède.

- Autant que possible, évitez de faire marcher votre compagnon sur des surfaces goudronnées lorsqu’il fait chaud dehors. Évitez également de sortir lors des heures les plus chaudes de la journée.

- Ne laissez jamais votre animal de compagnie dans une voiture lorsqu’il fait chaud. Même si vous en avez pour 5 minutes, même si vous ouvrez la fenêtre. Le risque de déshydratation et de "coup de chaleur" existe et peut être fatal.



Restez vigilants... et profitez bien de votre été avec votre animal de compagnie favori!