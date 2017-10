De Beaubourg à Rocca di Frassinello

Rocca Beaubourg.mp3 (979.59 Ko)



Dix ans pour Rocca di Frassinello et 40 ans pour le Centre Pompidou: une jonction entre deux bijoux d’architecture, les deux conçus par Renzo Piano, qui a été célébré avec un événement spécial dans le chais toscan. L’expression de trente ans d’activité de l'un des concepteurs les plus importants au monde a raconté Italo Rota, designer à la renommée internationale, avec une exposition photographique. Vingt-quatre toiles, installées dans les espaces du chais, interprètent les deux projets de Renzo Piano : dans une aile, les images en noir et blanc représentant Rocca di Frassinello, le seul chais conçu par l’architecte, une icône de la Maremma. De l’autre, les images en couleurs du Centre Pompidou Beaubourg, projet révolutionnaire conçu dans les années '70 avec Richard Rogers.



Au cours de la cérémonie, Renzo Piano, dans une vidéo-interview, a raconté l'idée de la création du Centre Pompidou Beaubourg et du projet de Rocca di Frassinello: un chais sculpté dans la roche, dans un domaine de 500 hectares. La salle des barriques au centre du bâtiment, protégée de l'humidité des roches, a l’aspect d’un amphithéâtre, où les barriques ressemblent à des spectateurs silencieux. Pour l’occasion, en outre, Rocca di Frassinello a créé une sélection spéciale pour l'édition Collector Rocca Beaubourg: trois bouteilles en taille Magnum, Jéroboam et Mathusalem, où sur l’étiquette figure les deux dessins de Beaubourg et Rocca di Frassinello signés par Renzo Piano. L'exposition d'Italo Rota est toujours ouverte au public et le restera dans le chais jusqu'en décembre 2017.