Delphine Coutant illumine "La nuit philharmonique"

Delphine Coutant.mp3 (386.53 Ko)



C'est sans aucun doute le disque de chanson le plus musical qu’ait signé la chanteuse Delphine Coutant. La semi-pénombre cache ses mystères et fait de cet album un enchantement permanent. C’est son cinquième album, et parler de maturité serait un euphémisme tellement la chanteuse-pianiste-violoniste maîtrise son sujet. Ce qu’elle cherche, c’est "guetter les sables émouvants des gens" , comme elle le chante dans l’un des titres. Vous aimez la chanson française? Faites-vous plaisir...



Parfois planant, parfois dansant. Entre chien et loup, les idées s’agglomèrent, se précisent parfois. Ce nouveau disque philharmonique, au sens orchestré du terme, comme jamais, fourni et subtilement arrangé, marque un tournant dans la carrière de la chanteuse qui a invité Matthieu Ballet (Miossec, Alexis Hk, Ignatus, Bashung ou encore Thomas Fersen) aux arrangements.



Cet été, Delphine Coutant part à travers la France avec son piano flottant donner des concerts sur l'eau, cela promet des moments épiques!