Des candidats aux législatives françaises contre l'extrême-pauvreté en Afrique

" En tant que député(e), je m'engage à lutter contre l'extrême-pauvreté ", mentionne la charte signée par les candidats. Avant l’élection d’Emmanuel Macron, Pierre Jothy avait déjà interpellé les 11 candidats à la présidentielle, par le biais des réseaux sociaux. Au nom de One, il leur proposait de s’engager en faveur des réformes proposées par l’ONG. Et parmi elles, l’augmentation de l’aide publique au développement (APD) en Afrique.



Actuellement, l’aide publique française ne s’élève qu’à 0,3% de la richesse nationale. L’ONG entend l’augmenter à 0,7% du revenu national brut (RNB); une promesse qu’Emmanuel Macron s’est engagé de tenir à l’horizon 2025. L’objectif des 0,7% est d’ailleurs prévu par les Objectifs du Millénaires pour le Développement, adoptées par les Nations unies en septembre 2000. En ce sens, diverses ONG estiment qu'il aurait d'ores et déjà du être atteint...



Pour renouer avec la solidarité internationale, plus d'une cinquantaine de jeunes ambassadeurs français ont été recrutés bénévolement par l’ONG. Débrouillards, ils ont aussi une bonne connaissance des réseaux sociaux. " J’aime le projet de One, car il propose un moyen simple et concret de s’engager pour une cause internationale, tout en restant vivre à Grenoble ", explique Pierre Jothy. Avec l’appui de l’ONG, il est chargé de contacter les représentants politiques, qui feront à leur tour entendre la voix de One au Gouvernement et au Parlement.