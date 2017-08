Deux moines, un médecin, quelques diplomates et un assassin

Dombrowsky.mp3 (1.16 Mo)



Quelques ingrédients sont nécessaires, tels, un médecin, détective amateur qui a déjà réussi à éclaircir deux assassinats. Un novice qui fume, joue aux cartes, boit, fréquente les femmes. Un moine au passé douloureux tentant de s’affranchir du Mal en le faisant. Un meneur de rébellion, accessoirement tueur de sang-froid. Un abbé qui ment effrontément pour la cause - surtout la sienne. Une belle et intelligente jeune femme qui attise les convoitises des hommes. Un évêque enfin, séducteur et diplomate qui représente la France dans les négociations avec l’Espagne sur les frontières.



Réunis et mélangés, ces quelques ingrédients donnent un thriller politique se jouant en 1660 en pays catalan, aux confins de l’Espagne et de la France qui souhaitent mettre fin à leur guerre par une paix durable. Pour clore des négociations interminables, un document suffirait et toute la trame de l’histoire se joue autour de la recherche de celui-ci. Sur cet arrière-plan politique se greffe les destins des différents personnages qui font la richesse du récit avec aussi bien sûr les premiers émois d’une belle histoire d’amour.



Trahisons, assassinats, soupçons, arrestations, enquête, rebondissements - rien ne manque dans ce livre riche de descriptions détaillées de paysages magnifiques qui donnent envie de les découvrir.

Dans ce troisième roman "Le novice de Serrabona" avec comme héros principal Jaume Ribera, l’auteur tient là le personnage d’un roman policier à l’atmosphère qui va devenir rapidement familière au lecteur.

Écrivain, journaliste, spécialiste de l’Asie, Patrick Dombrowsky est originaire de Perpignan et grand connaisseur de l’histoire du Roussillon. Enfin, Patrick Dombrowsky est enseignant à l’ESJ Paris.