"Dirty Fashion": Les dessous de la politique à bas prix dans l'industrie de la mode

L’industrie de la mode est le second plus gros pollueur de la planète. Avec 20% de la pollution des eaux, l’heure est à la mobilisation. Alarmant selon Natasha Hurley, directrice de campagne pour la Changing Markets Foundation, "la pollution des eaux est de plus en plus reconnue comme un risque d'activité majeur, la transition vers des pratiques de production plus durables devrait être une priorité pour ces enseignes" .



Une politique stricte de pollution zéro comme solution? "De meilleures alternatives existent déjà puisque la viscose peut être produite avec une quantité réduite de produits chimiques dans une boucle de production resserrée pouvant diminuer la pollution. (...) Les grandes marques peuvent jouer un rôle clef dans ce processus en exerçant leur énorme pouvoir pour initier ce changement" . Chose que le géant suédois H&M compte faire selon son affirmation au Guardian et priorité de la marque d’après le porte-parole de Mark & Spencer qui affirme que le problème des produits chimiques dans les usines de viscose était à la une de leur agenda.