Donald Trump dénonce une "chasse aux sorcières"

Rappelons que ces accusations ont débuté quand Trump a pris la décision fortement critiquée de limoger soudainement le directeur du FBI James Comey le 9 mai 2017, qui enquêtait alors sur l’ingérence présumée de Moscou pendant sa campagne. James Comey a témoigné au sénat et a confirmé croire que son renvoi était directement dû à son investigation et avoir subi une pression du président.



" La fuite d’information du FBI concernant le FBI est scandaleuse, inexcusable et illégale ", a réagi Marc Kasowitz, l’avocat de Donald Trump. Une déclaration qui montre également une détérioration grandissante des relations entre le président américain et l’agence de renseignement.



Cette enquête directe à l’encontre du président marque un tournant dans ce scandale qui agite sans répit la vie politique américaine et les médias depuis des semaines, et pourrait, si les faits sont avérés, conduire à une procédure de destitution de Donald Trump.