"Dunkerque" débarque dans nos cinémas sous le format Imax 70 mm

Depuis quelques temps, le 70 millimètres revient sur nos écrans. Dans les années '50, c'était le format star qui était privilégié par certains réalisateurs. Rappelez-vous de la belle époque où Stanley Kubrick avait choisi ce format pour "2001, L'odyssée de l'espace", et d'autres comme Quentin Tarantino et ses "Huit salopards" ou encore Christopher Nolan qui avait tourné "Interstellar" avec cette pellicule. Il retente d'ailleurs l'expérience avec son nouveau film: "Dunkerque". En effet, il existe une différence claire entre le numérique et la pellicule mais aussi entre les formats. Le format choisi par Christopher Nolan est censé être le plus beau sachant qu'il offre une qualité d'image supérieure à l'Imax numérique.



L'Imax est un format plus large que le 70mm, lui-même offrant une qualité supérieure par rapport au traditionnel 35 mm, qui existe en argentique comme en numérique. Christopher Nolan a donc privilégié un format Imax en pellicule 70 mm. Contrairement à Interstellar, dont seules quelques scènes avaient été tournées en Imax, il y aurait dans "Dunkerque" plus de 100 minutes filmées dans ce format particulier, soit environ 75% de l’œuvre. Et sachant que la réduction en 35 mm va largement appauvrir la qualité de l'image, autant dire que les puristes du septième art vont privilégier les projections en 70 mm, comme lors de la grande avant-première du 17 juillet 2017 au Grand Rex avec la présence de Christopher Nolan... complet en moins de 24 heures.



On ne change pas une équipe qui gagne! Christopher Nolan et Hans Zimmer ont de nouveau collaboré. "Supermarine" est le premier morceau de la bande originale de "Dunkerque". Avec son rythme haletant, "Supermarine" nous plonge au cœur de l'une des plus grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale où la menace semble palpable et omniprésente. Un état de tension que l'on retrouve fréquemment dans la filmographie du réalisateur et, par extension, dans la discographie du compositeur allemand. Christopher Nolan et Hans Zimmer sont des artistes méticuleux donc vous comprendrez que le titre de ce morceau n'a pas été choisi au hasard. En effet, le "Supermarine Spitfire" fut l'un des avions de chasse les plus utilisés par l'armée britannique et par ses alliés durant la Seconde Guerre mondiale.



Un casting qui ne fait qu'accroitre notre impatience: auprès de Tom Hardy ("Inception", "The Dark Knight rises"), Cillian Murphy ("Batman begins", "The Dark Knight: Le chevalier noir", "Inception") ou encore Mark Rylance ("Deux sœurs pour un roi", "Le bon gros géant") nous retrouvons Harry Styles, l'ex-chanteur du groupe anglais One Direction. Les réactions sur la toile ont été diverses, allant de la joie pour les fans du boys band à l'incompréhension pour les cinéphiles et les inconditionnels du réalisateur britannique.



"Dunkerque" est sorti dans les salles françaises le 19 juillet 2017.