Écrans et autisme chez les tout-petits?

Le Dr Anne-Lise Ducanda, médecin en Protection Maternelle et Infantile (PMI) dans l’Essonne, alerte dans des vidéos postées sur YouTube en mars et avril 2017, sur le lien de cause à effet entre l’exposition aux écrans des enfants en bas âge et des symptômes similaires à ceux de l’autisme; notamment des retards de développement intellectuels et moteurs, de l’agitation ou de l’agressivité. Elle affirme: "Les écrans plusieurs heures par jour empêchent le cerveau de se développer et engendrent des troubles de l’apprentissage et de la relation" . Une trop grande exposition aux écrans priverait l’enfant de l’exploration sensorielle de son environnement et le déconnecterait de la réalité.



Comment enrayer ce cercle vicieux, exacerbé par le pouvoir addictif des écrans? Il est conseillé aux parents de limiter l’exposition des enfants aux écrans à une heure par jour et de leur donner des livres et des jeux de manipulation et d’imitation. Il est aussi recommandé de parler, de jouer et d’interagir au maximum avec les enfants.



Cette alerte du Dr Ducanda est relayée par d’autres professionnels de santé mais reste toutefois une observation empirique. Le supposé lien entre autisme et exposition aux écrans n’a pas été démontré ni prouvé scientifiquement pour le moment. A suivre!