Embrasser fait mouche.mp3 (394.69 Ko)



Julia Guez sort un premier titre troublant et magnétique, "Embrasser", qui annonce un album en 2018, et l'on découvre une chanteuse habitée, surprenante, qui ne devrait laisser personne indifférent. Elle a fait sa première scène grand public à 16 ans, au Palais des Sports de Paris, en première partie de Sarit Hadad, interprétant "Ne partez pas sans moi" de Céline Dion.



Et depuis, son talent n’a fait que se confirmer. Fan de Barbara, Berger, France Gall, Céline Dion et Goldman à l’adolescence, et un peu plus tard Sarah Vaughan et Billie Holiday, Julia Guez mérite l'attention: une grande voix est née!