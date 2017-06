Enquête parcours de soin dans l'asthme

Depuis 1991, l'association Asthme et allergies met tout en œuvre pour servir la cause de l'asthme et des allergies. C'est un travail quotidien que mène l'association auprès des patients et de leur entourage. Un travail d'écoute grâce au numéro vert Asthme & allergies infos service, à l'animation du site internet et aux réseaux sociaux associés. Ce travail de suivi auprès des personnes touchées par cette affection respiratoire a permis de constater que le parcours de soins dans la maladie n'est pas toujours optimal.C'est la raison pour laquelle l'association Asthme et allergies réalise une enquête qui s'adresse à toutes les personnes majeures souffrant d'asthme. Ce questionnaire est anonyme, comporte 10 questions, et il ne suffira que de quelques minutes pour y répondre. ll est accessible en cliquant ici A l'issue des résultats, l'association Asthme et allergies prévoit d'attirer l'attention des autorités de santé et des professionnels pour améliorer la prise en charge médicale des personnes souffrant de la maladie.