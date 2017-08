Expo "Cap Sosno"

Les œuvres sont comme des cadres et selon le regard porté, les sculptures de Sosno ont pour toile de fond la nature, le port, la mer, le ciel et l'horizon. À chaque visiteur de s'approprier une œuvre pour créer sa propre interprétation.



"Les sculptures ont besoin d'air et la meilleure des galeries est la rue, la plage…" Sacha Sosno