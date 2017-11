Expo "Ecce Terra"

Jordi, originaire de Montpellier, se définit lui-même comme étant un artiste autodidacte. Au cours de sa vie, outre la sculpture et la peinture, il se passionne pour la culture pop, la musique et la photographie. Tour à tour peintre figuratif puis abstrait, ce sont ses travaux à partir d'une seule et unique forme (créée pour la première fois en 1991) qui le font réellement connaître. Il choisira une tête de taureau qui connaîtra de multiples déclinaisons. Ses œuvres composent des collections publiques et privées. Certaines sont même commandées pour l’espace public.



Ayant depuis tout jeune une proximité avec la nature, on ressent cette influence plus ou moins consciente sur l'ensemble de sa carrière. On peut en effet noter l'omniprésence du thème "art et nature" sur nombre de ses œuvres. C'est particulièrement le cas dans l'exposition "Ecce Terra" où bois et sel font la paire, où la terre et les végétaux sont présentés sous un jour nouveau.



À travers son travail, Jordi Jorda se raconte et met en exergue son amour pour la nature et la Méditerranée. Vous avez la possibilité de découvrir son univers, gratuitement, dans un espace culturel géré et animé par la municipalité de Montpellier.