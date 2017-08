Expo "La Cité interdite"

La scénographie de l'exposition s'articule autour d'un ensemble palatial qui était à l'époque le centre névralgique, administratif et lieu suprême du pouvoir sacré impérial de l'Empire du Milieu où des savants européens, missionnaires jésuites tels que Matteo Ricci et Ferdinand Verbiest furent accueillis pour dispenser leurs savoirs auprès des empereurs. Les visiteurs peuvent admirer à ce sujet une magnifique tapisserie de Beauvais où l’on peut observer l’Empereur Kangxi (1662-1772) entouré d’un aréopage de savants.



L'exposition nous fait pénétrer à l'intérieur de l'enceinte de la cité interdite à travers seize salles dédiées chacune à un lieu, une activité emblématique ou une thématique spécifique: la conquête de l'empire, interroger et vénérer le ciel, se prosterner devant le fils du ciel, honorer les ancêtres, la galerie des portraits, des parures et des batailles, le cabinet des antiques et des porcelaines, le salon de musique, la salle d'armes, de calligraphie, le sanctuaire bouddhiste, la salle des tributs et des tributaires, les jardins impériaux. Cet ensemble est complété d'une salle de projection proposant un film pédagogique et dans la salle des porcelaines d'un système numérique ludique sur lequel le visiteur peut créer lui-même sa porcelaine (forme et couleur) d'une manière interactive et tactile.