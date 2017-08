Expo "Les couleurs du bonheur"

Les couleurs du bonheur.mp3 (1.29 Mo)



Raoul Dufy (1877-1953) était surnommé par la communauté artistique "l'Enchanteur", un nom parfaitement justifié, car c'était un magnifique coloriste. En admirant ses tableaux, nous pourrions dire que c'était également un peintre de la joie de vivre.

Raoul Dufy a subi les influences des impressionnistes, des fauvistes et des cubistes avant de parvenir à un style qui n'appartient qu'à lui.



Il fut un artiste prolifique, touche à tout, à la fois peintre aquarelliste, illustrateur, graveur, céramiste, créateur de tissus, de cartons pour tapisseries et décorateur de théâtre. C'est par cette dernière activité dès 1920, pour les décors du spectacle "Le bœuf sur le toit" que Dufy s'est lié d'amitié avec Jean Cocteau.



Cocteau publiera un livre sur le travail de Dufy et dira de lui: "Raoul était un adorateur du soleil, l'emmagasinait, et l'expulsait sous forme de barques, de violoncelles, de vases de fleurs..."