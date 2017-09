Expo "Opening Monaco, Masters's Collection"

Une belle et minutieuse étude de papillons par Kessel illustrerait à merveille le poème éponyme de G. De Nerval dont voici un extrait:

" Voici le papillon faune

Noir et jaune;

Voici le mars azuré,

Agitant des étincelles

Sur ses ailes

D'un velours riche et moiré. "



L'autre salle nous transporte au XXe siècle avec une série de tableaux d'artistes contemporains. Le surréaliste Magritte, Castellani, les aplats de Nicolas de Staël, Dubuffet, les lacérations de Fontana, Melotti, un mobile coloré de Calder et enfin l'artiste monégasque Philippe Pastor symbolisent les courants de l'art moderne.



Une exposition concise mais ô combien intéressante et instructive vaut le détour par le Larvotto.