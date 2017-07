Expo "Pin-up, l'âge d'or du balnéaire"

Expo pin-up.mp3 (1.07 Mo)



Cette exposition au titre évocateur "Pin-up, l'âge d'or du balnéaire", retrace en effet les premières années du maillot de bain créé le 5 juillet 1946, symbole d'une nouvelle ère pour la femme, avec plus de 60 pièces sublimées par leur rareté ainsi qu'une série de photos et d'archives des actrices iconiques des années '50. C'est l'apparition de la pin-up dans le contexte historique et géopolitique d'après guerre.



Après la guerre, les États-Unis suivent une politique de censure interdisant la lingerie, les scènes de sexe et obligent même les couples de cinéma à dormir dans des lits jumeaux. Cet excès de zèle n'aura pas l'effet escompté; le changement des mentalités sera à l'origine du phénomène du maillot de bain qui réussit à passer à travers les mailles du filet. Il devient une pièce chic et glamour que toutes les femmes s'arrachent.



C'est aussi à cette époque que les pin-up font leur apparition. Des femmes si belles, aux poses voluptueuses et sensuelles que l'on accroche leurs photos sur les murs, d'où leur surnom (pin signifie "épingler").



Au programme plus de 60 pièces cultes de grandes marques comme Jantzen ou Cole of California qui ont marqué le cinéma hollywoodien des fifties. C'est le cas de la pièce phare de l'exposition, le maillot en velours et dentelle dessiné par Catalina porté par la reine des pin-up Marilyn Monroe dans Love Nest (réalisé par Joseph M. Newman en 1951). Des clichés en couleurs d'Elizabeth Taylor, Esther Williams, Brigitte Bardot, Ava Gardner ou encore Ursula Andress, devenues, le temps d'une photo, des muses sublimées dans leur maillot. Leur beauté magnifiée deviendra le symbole de l'érotisme chic des années '50.



Pour les amoureux de mode, d'histoire et d'anecdotes, rendez-vous jusqu'au 3 septembre 2017 pour découvrir cette rétrospective glamour au cœur du Marais dans la Galerie Joseph au 7 rue Froissart (75003). Ouvert tous les jours de 11h à 20h, entrée: 6€.