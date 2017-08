Expo "Sisley, l'impressionniste"

Henri Matisse en connaisseur dira: "Sisley est un moment de la nature."

Le poète Stéphane Mallarmé donnera sa vision de l'œuvre de Sisley: "Sisley fixe les moments fugitifs de la journée, observe un nuage qui passe et semble le peindre en son vol. Sur sa toile, l'air vif se déplace et les feuilles encore frissonnent et tremblent."



À partir du 24 novembre 2017, jusqu'au 11 mars 2018, l'hôtel de Caumont accueillera les personnages voluptueux du Maître colombien Botero dans un dialogue artistique avec Picasso. Bien qu'ils ne se soient jamais côtoyés, ils partagent en effet tous les deux des affinités culturelles à la fois hispaniques et méditerranéennes.