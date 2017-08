Expo "Un été à Monaco"

Un été à Monaco.mp3 (463.92 Ko)



Situé au premier étage du Park Palace, la galerie propose de découvrir une vingtaine de tableaux de maître allant des impressionnistes Boudin et Sisley jusqu’aux modernes Picasso et Fontana; des tableaux venant de la galerie Dickinson de Londres.



Un tableau peint par Claude Monet en 1883, lors d’un séjour sur le littoral de Bordighera à Monaco avec son ami Renoir représente la pointe sauvage du Cap Martin dans un foisonnement de couleurs particulièrement beau.



"La couleur est mon obsession de la journée, la joie et le tourment." Claude Monet