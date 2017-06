Fête des Tuiles à Grenoble: entre festivités et militantisme

Généralement occupé par la ligne de tramway et les automobiles, l’axe Jean Jaurès-Libération est, pour le moins qu’on puisse dire, habituellement morose. Mais fermée à la circulation à cette occasion, cette avenue se métamorphose chaque année en un lieu de vie convivial, chaleureux, et animé des rythmes endiablés de la batucada. Un étendard de vieux vêtements teints aux couleurs arcs en ciel suspendu aux facettes des immeubles; ou encore des mandalas géants sur le sol, coloriés par les enfants; autant de prestations artistiques grandeurs nature, qui ornent le décor urbain.



La Fête des Tuiles se veut avant tout fédératrice, festive et populaire. Elle ressemble à une gigantesque fête de village, où les Grenoblois se rencontrent, discutent et célèbrent le vivre-ensemble. " Tout le monde est souriant et semble de bonne humeur " affirme Sonia, une étudiante infirmière.

Elle a aussi vocation à promouvoir les artistes et les collectifs grenoblois. Aux quatre coins des rues, danses et concerts; initiations sportives, jeux pour enfants; et aussi animations culturelles et scientifiques ont semble-t-il comblé petits et grands. " C’est l’occasion de retrouver mes potes et de faire quelque chose qui sort de l’ordinaire " raconte Pablo, 24 ans. La journée s’est soldée par le " défilé des Tuiles ", où l’on pouvait notamment apercevoir une Marianne géante à la peau noire, en hommage à l’Histoire de France et au multiculturalisme contemporain.