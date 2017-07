Football: le marché des transferts 2017 bat des records

Mercato.mp3 (159.18 Ko)



53 millions d’euros, c’est la somme qu'Arsenal vient de débourser pour recruter le footballeur français Alexandre Lacazette; le plus gros chèque jamais signé par le club de football anglais depuis sa création. Un véritable jackpot pour L'Olympique Lyonnais, le club d'origine du joueur et pour lui même car le jeune homme empochera un bonus de 7 millions d'euros en plus de son salaire.

Ce transfert dont le montant faramineux laisse dubitatif n'est pourtant que l'un des premiers d'une longue liste qui promet de étoffer davantage jusqu'aux dernières heures du mercato le 31 août 2017.



En effet, les négociations vont bon train entre les différents clubs désirant acquérir de nouveaux joueurs ou d'en laisser partir certains. Le défenseur Leonardo Bonucci a ainsi rejoint le club italien de l'AC Milan pour 40 millions d'euros; l'ancien joueur monégasque Bernardo Silva, 22 ans seulement a quant à lui signé avec Manchester City pour 50 millions.

Mais le plus gros transfert de l'histoire du football est en passe d'être signé par le club français du Paris Saint Germain.

La star brésilienne Neymar Jr pourrait si l'on en croit les rumeurs persistantes rejoindre le club parisien dans les prochaines semaines. Et ce contre le fameux chèque de 222 millions d'euros demandé par le FC Barcelone (son club d'appartenance) pour la clause libératoire de son contrat initial qui n'est pas encore arrivé à terme.

S'il est concrétisé, ce contrat hors norme pourrait faire basculer le foot-business dans une autre dimension. Ce serait en effet la preuve que toutes les folies sont dorénavant permises pour les équipes les plus riches en dépit du fair-play financier imposé par l'UEFA (Union des Associations Européennes de Football). Car les clubs ne doivent en principe pas dépenser plus d’argent qu’ils n’en gagnent afin de garantir leur pérennité et une équité dans les championnats.



Comment une équipe à petit budget comme l'EA Guingamp pourrait-elle rivaliser face à des machines à cash comme l'Olympique Lyonnais dont le budget annuel dépasse les 245 millions d'euros*?

Pourtant force est de constater que ces règles sont bien souvent contournées grâce à quelques astuces et montages financiers.