Fréjus ne manque pas d'air

Le FIA a accueilli 48.000 visiteurs venus admirer dans le ciel de la base Nature de François Léotard des centaines de cerfs-volants aussi gigantesques que colorés. Le festival propose des ateliers créatifs pour les enfants, ainsi que des concerts et des animations pour les familles.



Pour les cerfs-volistes professionnels c'est un rendez-vous immanquable car le FIA est le 3e plus grand rassemblement en France. Comme grande nouveauté 2017, il a accueilli 20 pilotes chevronnés pour l'Open de France. Une compétition qui a rassemblé 23 nations tout le week-end avec plus de 90 cerfs-volistes internationaux invités. La compétition se déroule en deux manches supervisées par des juges internationaux. Les conditions climatiques étaient optimales pour la première journée de compétition.



Malheureusement, en raison de fortes rafales de plus de 70km de vents et de sable, la compétition a été suspendue pour la deuxième manche après concertation entre les pilotes la fédération et les organisateurs. Entre la prise au vent trop forte et les lignes aussi coupantes que des lames de rasoirs, les risques étaient trop grands pour la sécurité du public et des pilotes.