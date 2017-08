"Gabriel et la montagne", voyage au bout de l'Afrique

Le réalisateur Fellipe Barbosa rend un vibrant hommage à son ancien camarade de classe Gabriel Buchmann avec cette œuvre très touchante à mi-chemin entre fiction et documentaire qui raconte avec brio le dernier voyage d’un jeune homme idéaliste, aventurier, un brin rêveur et dont la naïveté et l’entêtement mèneront à sa propre perte.



Mais le film est aussi l’occasion pour Barbosa de faire passer un message d’humanité et de fraternité entre les individus.

Gabriel vivait au Brésil et venait d’un milieu social aisé, pourtant il n’a eu aucun mal à tisser des liens profonds avec des personnes venant de mondes totalement différents du sien. Le jeune homme avait su faire tomber les barrières linguistiques et sociales qui se dressaient entre lui et les personnes qu’il croisait, simplement en s’ouvrant à eux et en tentant de les comprendre. Le passage sur son séjour au sein du peuple masaaï en est le parfait exemple. Il s'était tellement bien intégré à la tribu qu'il fût intronisé guerrier maasaï, un privilège rare pour un touriste.



L'ensemble est captivant, enivrant et donnera certainement aux spectateurs l'envie de faire leurs valises et de partir à la découverte de l'Afrique et de ses habitants. Car il s'en dégage une telle beauté, une telle fraternité que nul ne pourrait y être indifférent. En outre, le réalisateur parvient à lui donner beaucoup de réalisme en le filmant tantôt comme un documentaire, tantôt comme une fiction et en faisant jouer et témoigner les personnages réels de l'histoire.

Enfin, soulignons la formidable interprétation de João Pedro Zappa qui prête ses traits à Gabriel. L'acteur semble totalement habité par son personnage et lui donne vie avec une incroyable justesse.



Barbosa décrit son ami comme il était: idéaliste, têtu, excessif, un brin agaçant mais profondément humain. Un hommage réussi.