Geishas: un paradis perdu

Être geisha est une profession à part entière, d'où l'officialisation en 1779 par le gouvernement japonais du métier de geisha.

La Gei (Art) Sha (personne) a pour but de divertir, notamment à l’occasion de réceptions, déjeuners d'hommes d'affaires, ou encore spectacles, par l'art. Elle a une maîtrise parfaite de la danse traditionnelle, des instruments japonais, du chant, de la poésie et de l'art de la conversation. De ce fait, les geishas sont dotées d'une grande culture générale afin de converser aisément avec leurs clients.



Être geisha est une profession ultra codifiée et requiert une discipline d'acier doublée d’une motivation ardue. Leur formation, en plus de l'école, s'étalent sur des années de travail intensif qui peuvent s'avérer très rudes. Devenir geisha signifiait tout bonnement renoncer à son adolescence et plonger tête la première dans un ascétisme parfois difficile à supporter: leur kimono devait être ajusté au millimètre près, de même que le maquillage et la coiffure.