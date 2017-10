Glyphosate, un scandale à rebondissements

Certaines études ayant déclaré le glyphosate sans risque sont soupçonnées de conflit d’intérêt et indirectement financées par Monsanto, en s’appuyant sur des analyses écrites par des employés du groupe. Même s’il s’agit d’une pratique courante dans le monde de la recherche, elle reste cependant discutable et a toutefois fait évidemment naître des critiques et des doutes.



La multinationale est également mise en cause dans l’affaire des Monsanto Papers, dévoilée dans le journal Le Monde début octobre 2017. Les milliers de pages de rapports rendus et étudiés par le journal montrent que Monsanto a déjà trafiqué des études scientifiques. La firme est actuellement poursuivie par plus de 3.000 plaignants aux États-Unis, victimes et proches de victimes décédées d'un cancer du sang rare, qu'ils attribuent à une exposition au glyphosate.



Problème crucial et épineux qui entremêle enjeux économiques, sociétaux et environnementaux, la question du glyphosate et loin d’être résolue. Même après la décision européenne, ce sera ensuite aux États membres que reviendra le dernier mot s'agissant du renouvellement, ou non, de l'autorisation du produit sur leur sol.