Gunwood des deux côtés de l'Atlantique

Après l’avoir présenté dans toute la France depuis plusieurs mois, Gunwood livre aujourd’hui son premier album "Traveling Soul", sort chez Zamora Label. Gunwood est un groupe de folk-rock indé fondé en 2013 à Paris. Entre folk hypnotique et blues-rock, le trio chante à trois voix et puise ses influences dans le meilleur de l’héritage rock et folk de leurs aînés. Avec ce premier album, le groupe prouve qu’il a autant les oreilles tendues vers les États-Unis, terre-mère du blues, et l’Irlande, patrie du folk celtique.



Sans complexe, le trio croise les deux genres musicaux avec une énergie rock et un côté West Coast dans les harmonies vocales. Quand le blues-rock épouse le folk celtique, ça donne Gunwood. Dans ce magma cohérent de leur culture musicale un nom émerge, celui de Neil Young, plus celui de "Rockin’ in the Free World" que celui d'Harvest... Un belle influence qui illumine ce premier album qui se détache du lot.