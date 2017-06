Imany est de retour

Imany.mp3 (255.1 Ko)



Toujours aux frontières des nombreux styles qui ont façonné son succès, sa voix singulière traduit en chansons ciselées un esprit sans œillères. Les mélodies sont plus fortes, et les textes sont plus assumés. Des chansons qui assènent quelques vérités sur l’amour, et qui montrent aussi une autre facette de sa personnalité: concernée par l’état du monde.



Si Imany a trouvé sa voie sur le tard, elle a depuis parcouru un bon bout de chemin, sans pour autant presser le pas, en prenant le soin de choisir le bon tempo. De premières parties en concerts sous son nom, elle aura su peaufiner son style, avant de coucher un premier EP, puis deux albums séparés par cinq ans de maturation.



Imany nous présente aujourd’hui son nouveau clip, extrait de son deuxième album studio "The wrong kind of war", déjà disque d’or.