Innsbruck en musique

Les amateurs d'œuvres de la Renaissance et de musique baroque peuvent ainsi donner libre cours à leurs goûts dans le cadre unique de cette belle cité historique entourée de montagnes. Les concerts et opéras se donnent à Innsbruck même et dans les environs immédiats. Le Tiroler Landestheater, le Palais impérial ou la Salle espagnole du château d’Ambras accueillent chanteurs, ensembles et orchestres internationaux qui interprètent les œuvres de compositeurs célèbres. De grands chefs s'y sont succédé, notamment John Eliot Gardiner, Christophe Rousset, Jordi Savall, Nikolaus Harnoncourt, René Jacobs ou Sigiswald Kuijken. Il faut dire que c'est une tradition à Innsbruck qui était aux XVIe et XVIIe siècles un haut lieu de la musique européenne et que les compositeurs les plus renommés de l’époque s'y pressaient. Notamment, l'Italien Pietro Antonio Cesti, connu aussi sous le nom de Marc'Antonio Cesti, moine franciscain mais aussi compositeur d'opéra. En 1652, il devint maître de chapelle de la Chambre de l'archiduc Ferdinand de Habsbourg, à Innsbruck.



Cette année, le festival se déroule du 18 juillet au 27 août. L'attention est particulièrement attirée par les représentations les dimanche 20 août et lundi 21 août 2017, au Landestheater d'Innsbruck de "Pygmalion" de Jean-Philippe Rameau. A vrai dire, ce spectacle se compose de plusieurs parties, chorégraphiées et mises en scène par Nathalie van Parys. "L'Ouverture des Fêtes d’Hébé ou Les Talens lyriques", opéra-ballet composé en 1739 par Jean-Philippe Rameau; "La Muse de l’opéra ou les Caractères lyriques", cantate composée en 1716 et "La Terpsichore", deux œuvres de Louis-Nicolas Clérambault; "Les Caractères de la danse" - fantaisie composée en 1715 par Jean-Féry Rebel et Pygmalion - acte de ballet datant de 1748 composé par Rameau. Christophe Rousset dirige Les Talens lyriques, le Vokalensemble NovoCanto et les Cavatines. L’intrigue repose sur le mythe de Pygmalion qu'on connaît bien grâce aux "Métamorphoses d'Ovidé", l'histoire de ce sculpteur qui tombe amoureux de sa statue, laquelle s’anime. Auparavant, le 18 août, "San Giovanni Battista", oratorio d'Alessandro Stradella aura retenti sous les les voûtes de la Cathédrale Saint-Jacques, Dom zu St. Jakob. Créé à Rome en 1675, il évoque les personnages de Salomé et du roi Hérode qui a fait décapiter le Saint et est envahi par le remords. Alessandro De Marchi dirige les solistes et l'Academia Montis Regalis.