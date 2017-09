Irma: comment est né ce monstre des ouragans?

Irma.mp3 (178.37 Ko)



Nous avons tous vu les images apocalyptiques de Saint-Martin, les Nations-Unies estiment qu’Irma touchera les vies de plus de 37 millions de personnes dans son sillage. L’expert en ouragan Kerry Emmanuel, du célèbre MIT, affirme qu’il bat tous les records de puissance. Selon ses calculs, l’ouragan représente 3 milliards de watts, soit environ le double de la totalité des bombes utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale.



Mais comment un tel monstre a-t-il pu se produire? Athena Masson, chercheuse environnementale à l’université de Toronto, explique qu’Irma s’est formée dans la région du Cap Vert, " dans les eaux chaudes tropicales, avant de traverser lentement l’Atlantique tout en augmentant sa puissance ". Les ouragans puisent leur énergie de l’océan, c’est pourquoi ils deviennent de plus en plus forts en se déplaçant. Ils sont constitués par une masse nuageuse qui s’enroule en spirale autour d’une partie centrale, le fameux et terrifiant œil du cyclone. Ces masses orageuses provoquent des pluies torrentielles et des vents très violents, produisant souvent une houle qui surélève le niveau de la mer et cause d’importantes inondations.



Le second facteur essentiel vient de la température de l’eau, et d’une quantité suffisante d’humidité dans l’atmosphère. Ces monstres de la nature ont besoin d’une eau d’un minimum de 26.5°C pour se développer, et la température des mers dans les caraïbes est actuellement de 30-32°C, ce qui inquiète particulièrement les spécialistes. Athena Masson explique que depuis plusieurs années la température de l’eau en hiver n’a pas pu se refroidir à ses limites habituelles. " Il est inquiétant de voir les tempêtes se former en dehors de la saison des ouragans. Concernant l’océan atlantique, nous estimons cette saison habituellement du 1er juin au 30 novembre, mais ces dernières années nous avons quelques ouragans se former dès janvier ou février ".