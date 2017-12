Jacques Charlier à la Panacée

Artiste autodidacte, Jacques Charlier expérimente toutes les formes d'arts. De la poésie à la musique, en passant par la peinture et la littérature. Il est d'ailleurs inspiré par Jean de la Fontaine, ses fables et par l'idée que, même des années après leur création, des œuvres puissent continuer à faire réfléchir. Pionnier de l'art conceptuel européen, Jacques Charlier est connu pour sa capacité à combiner humour et art, notamment avec ses diverses caricatures d'artistes.



À travers son œuvre, il propose une critique du monde artistique qu'il considère être saturé de certitudes et de prétentions en matière de goût. Il invite donc le public à prendre du recul par rapport à la réalité afin de pouvoir l'appréhender de façon plus lucide. Il cite lui-même Claes Oldenburg: "Le rire élargit la vision". Cette exposition, dont l'élément central est un large mur de photos en noir et blanc, offre à travers des supports multiples, une vision d'ensemble du travail décalé et varié de l'artiste natif de Liège.