Jefferson Gregoire, des Random Monsters à The Almighty Raccoon Project

Jefferson Gregoire a 13 ans lorsque son obsession pour l’icône du rap Eminem laisse doucement place aux groupes de rock mythiques. Rapidement, une première guitare viendra se lover entre ses bras pour que la musique prenne finalement une place centrale dans sa vie. Si le jeune homme de 26 ans a multiplié les aventures et rencontres musicales, c’est le groupe The Random Monsters (post-rock / indie / ambient / noise) qui est aujourd’hui à l’origine de sa plus grande fierté: l’album "Going Home" sorti le 3 mars 2017 (Klonosphere Records).



Cinq ans après la naissance de son premier album éponyme, le groupe The Random Monsters a grandi au sein d’une énergie humaine aussi intense que ses divagations musicales hypnotisantes. Si Jefferson Gregoire juge cette expérience "déroutante" , il est avant tout conscient de son épanouissement: "Je pense que ça m’a sorti de pas mal de banalités dans ma vie" . Bien loin de la monotonie qu’il semble vouloir éviter, le jeune musicien s’essaye depuis presque deux ans à un nouvel exercice avec le groupe The Almighty Raccoon Project (gothic / psychedelic / stoner). Avec Julie et Nathan, deux anciens compagnons de scène qu’il a su rassembler, le trio est parvenu à trouver une "dynamique de groupe géniale". Un équilibre qu’il va tenter de consolider en enchainant un maximum de concerts en France et en Europe. Quant à l’EP tant attendu, il viendra bientôt déployer ses ailes au côté de l’Albatross, disponible sur le Bandcamp du groupe. Mais lorsqu’on lui demande s’il se sent plus Random Monsters ou Almyghty Raccoon Project, Jefferson Gregoire est mitigé. Face aux prémices excitantes de son trio, le grand brun n’oublie pas les bases solides apportées par The Random Monsters: "On a construit des choses ensemble sur le long terme et ça c’est très important pour moi" .