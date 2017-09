Jeux olympiques 2024: un renouveau et de grands espoirs

Paris semble plus que jamais de retour. Selon une étude de l’AFP publiée en juillet 2017, la ville a connu une augmentation des visiteurs de 19% au premier quart de 2017, tandis que les réservations d’hôtels ont atteint un record depuis 10 ans. L’objectif d’ici la fin de l’année est d’arriver à 89 millions de touristes.



Mais ce nouveau boom du tourisme n’est pas le seul facteur de renouveau pour Paris. En juin 2017, Station F, un immense incubateur de start-ups situé dans une ancienne gare à l’abandon a été inauguré. Prévu pour accueillir plus de 1.000 nouvelles entreprises et sponsorisé par des compagnies telles que Microsoft, Amazon ou Facebook, il est un signe du retour des jeunes entrepreneurs en France. " La confiance est de retour ", selon Laurent Queige, fondateur de Welcome City Lab, un incubateur de start-ups axées sur le tourisme. Dans une étude de l'Université de Caroline du Sud et le cabinet de conseil Portland, on apprend même que la France est devenu le pays le plus influent du monde.



Un Paris plus cool, plus attrayant et dynamique semble se profiler, et la venue des jeux olympiques participe à ce nouvel entrain. Dans un récent sondage Ifop-JDD pour MKTG, 83% des gens interrogés voient ces JO comme une excellente nouvelle pour le pays, même si la question des dépenses qui y sont liées reste très forte. Pour rappel, les coûts en matière de sécurité et de travaux ont toujours été énormes pour les villes hôtes et jusqu’à présent, toutes ont dépassé le budget initialement prévu depuis 1988.



L’équilibre financier s’avère donc difficile pour ces JO, et les espoirs qu’ils suscitent très grands. Donner un nouveau souffle à la culture sportive en France, créer des biens sociaux durables, de l’emploi et du tourisme, ils sont une formidable occasion d’enraciner le rayonnement de la France dans le monde, même si la tâche s’annonce périlleuse.