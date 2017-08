Jour, le duo électro et son "Love"

Jour.mp3 (164.08 Ko)



MiM et Pierre Naffah forment le groupe Jour. Après de longues expérimentations, voici le premier extrait qui montre l'identité du duo qui mêle l'électro et la pop dans une atmosphère élégante et sensuelle.

Ces deux musiciens ont été réunis par Harry Tordjman en décembre 2014 pour collaborer sur la création d’un EP mystérieux… S’ensuivit une volonté commune de mettre en place un projet qui réunira leurs influences électro / pop / trip-hop / house avec un travail innovant sur le traitement synthétique qui débouche aujourd'hui sur ce projet commun.



"Love" propulse l'auditeur dans une sphère poétique, sublime et rafraichissante... On découvre ce premier titre avec un clip qui nous entraîne sur une toute petite île près de la Sicile aussi inspirante que mystérieuse.