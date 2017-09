L'Italie fête le dessinateur de "Tex"

L’événement est organisé par le group Galep, dont le nom vient d'Aurelio Galeppini, historique dessinateur de "Tex" , le comics culte italien créé dans les années '40. Et pour le centenaire de la naissance de Galep, l’Italie raconte l’histoire et la carrière d’un dessinateur qui a accompagné le personnage de Tex Willer du numéro numéro 1 au 400e.C’est le petit village toscan de Casal di Pari, lieu de naissance de Galep qui ouvre ses portes aux bandes dessinées: expositions de couvertures réalisées par Galep, séminaires tenus par les dessinateurs de BD et beaucoup d’autres manifestations. Une exposition rassemble les dessins des couvertures de "Tex", du début de l’artiste jusqu'au numéro 400. Une salle est également consacrée à Fabio Civitelli, actuel concepteur de "Tex" et auteur de la couverture de l'événement.Un espace particulier raconte la carrière artistique de Galep, avant ses débuts dans le monde du comics: c'est un ensemble de panneaux, qui reproduisent les fresques de la chapelle des sœurs Vincènes de Cagliari. Œuvres de Galep, bien loin de la bande dessinée. Quatre toiles, un cycle de peintures et 14 stations du via crucis que Galep avait peint en 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale, lors de son séjour à Cagliari, où il enseignait dans certaines écoles. Les œuvres, qui sont restées dans l'anonymat pendant plusieurs années, ont été finalement signées en 1945 par l'artiste. Malgré la différence du style d'avec les bandes dessinées, ces travaux montrent que la base artistique de l'auteur était forte... et, dans une de ces peintures, le visage de Jésus-Christ est très semblable à celui de Kit Carson, l'ami fidèle du protagoniste Tex Willer.