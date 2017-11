L'affaire des Paradis papers concerne-t-elle toutes les classes?

" C’est absolument incroyable de voir cet échafaudage financier tomber devant nous, le peuple ", confie Jean-Claude M., un cadre retraité. Il faut dire que les personnes que nous avons pu rencontrer dans Paris en ce début novembre semblaient assez intéressées par cette affaire des Panama papers: " Oui, je suis cette affaire avec intérêt. C’est tout de même incroyable de voir jusqu’où certains sont prêts à aller pour cacher les millions qu’ils ont en trop. Cette injustice intéresse forcément les citoyens de classes moyennes que nous sommes ", admet Corinne D., coiffeuse en région parisienne. Néanmoins beaucoup de personnes disent ne pas être concernés pour autant par cette affaire: " Soyons honnêtes, cette histoire concerne une part infime des citoyens les plus riches, seuls eux doivent se sentir concernés et fautifs. Après tout, chacun ses problèmes! ", admet Chantal P., postière.



Mais peut-on encore parler de citoyenneté pour les personnes qui s’exilant fiscalement hors de France? Ce n’est pas l’avis de Jean Marc L.: " Soyons sérieux, ces personnes fraudent à hauteur de plusieurs millions d’euros. Vous vous rendez compte du manque à gagner pour la population française, qui elle, trime avec des petits salaires et de lourdes charges? ". Ainsi, certains se disent tout à fait concernés par l’affaire, tout comme Martin B., jeune professeur des écoles: " Nous devons tous être concernés par ce qui arrive, même en n'étant pas exilé fiscalement. C’est en réagissant face à ces comportements déviants que nous pourrons faire émerger de nouvelles lois d’intérêt public beaucoup plus répressives envers les hors la loi ".



Des débats qui continueront d’agiter le public ces prochaines semaines alors que de nouvelles révélations doivent arriver tout au long de la semaine. Et alors qu’il est régulièrement reproché aux États d’être trop peu regardant sur ce phénomène d’évasion fiscale, l’Union européenne a de nouveau promis d’accroître la lutte contre cette évasion. Affaire à suivre.