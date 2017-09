L'au-delà de Naâman

Naâman.mp3 (217.96 Ko)



Depuis 2010 Naâman illumine la scène reggae française avec un flow groovy une voix claire et vivifiante. Le jeune chanteur s’attache à faire revivre des légendes du reggae empruntant au hip-hop et au raggamuffin leurs rythmiques incessantes et leurs messages engagés.



Après avoir été élu Révélation de l’année 2013 aux Victoires du Reggae, il revient avec son nouvel album "Beyond" (en français: au-delà) qui sonne comme un hymne aux good vibes.



C’est le contact de centaines de rencontres, combinées à un vécu personnel qui fait la simplicité enivrante de cet album. On pourrait le résumer en deux mots: amour et futur. Comme une introspection, il nous emmène au-delà de ses limites.